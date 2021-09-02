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В Абу-Даби отменили карантин для вакцинированных туристов

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Абу-Даби, Четверг 02 сентября 2021 13:20
В Абу-Даби отменили карантин для вакцинированных туристов Фото: власти Абу-Даби отменили карантин для вакцинированных туристов (Getty Images)
Автор: Тиберий Юрик

Эмират Абу-Даби отменяет с 5 сентября обязательный карантин для вакцинированных путешественников из всех стран мира.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение правительственного СМИ Абу-Даби в Twitter.

Отмечается, что перед посадкой на рейс в Абу-Даби все путешественники, независимо от того, вакцинированы они против COVID-19 или нет, должны будут предоставить отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 48 часов до вылета. Также туристы должны сдать ПЦР-тест по прибытию в Абу-Даби.

Вакцинированные туристы

Вакцинированные граждане и туристы, прибывающие из "зеленого" списка стран, должны сдать ПЦР-тест на COVID на 6-й день перебывания в эмирате.

Гражданам из стран, которые не входят в "зеленый" список, необходимо сдать ПЦР-тесты на 4-й и 8-й день.

Непривитые путешественники

Невакцинированные граждане, прибывающие в Абу-Даби из стран, которые входят в "зелений" список, обязаны пройти тестирование на коронавирус по прибытии в эмират. Также им нужно будет сдать контрольные ПЦР-тесты на 6-й и 9-й день.

Непривитые туристы из других страни будут помещены на 10-дневний карантин.

Напомним, что с 6 сентября Албания меняет правила въезда в страну для иностранных туристов.

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