В Абу-Дабі скасували карантин для вакцинованих туристів

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення урядового ЗМІ Абу-Дабі в Twitter .

Зазначається, що перед посадкою на рейс в Абу-Дабі всі мандрівники, незалежно від того, вакциновані вони проти COVID-19 чи ні, повинні будуть надати негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше, ніж за 48 годин до вильоту. Також туристи повинні здати ПЛР-тест по прибуттю в Абу-Дабі.

Вакцинировані туристи

Вакциновані громадяни і туристи, які прибувають з "зеленого" списку країн, повинні здати ПЛР-тест на COVID на 6-й день.

Громадянам з країн, які не входять в "зелений" список, необхідно здати ПЛР-тести на 4 - й і 8-й день перебування в еміраті.

Нещеплені мандрівники

Невакциновані громадяни, що прибувають в Абу-Дабі з країн, які входять в "зелений" список, зобов'язані пройти тестування на коронавірус після прибуття в емірат. Також їм потрібно буде здати контрольні ПЛР-тести на 6 - й і 9-й день.