Албания меняет правила въезда: что нужно знать

С 6 сентября Албания меняет правила въезда в страну для иностранных туристов. Новые требования также являются обязательными для граждан, путешествующих по территории Албании транзитом.

Для въезда в страну нужно будет предъявить сертификат вакцинации (последняя прививка за 2 недели до въезда) или отрицательный результат ПЦР-тестирования (за 72 часа)

Также въезд в страну разрешается при условии предоставления одного из следующих документов:

отрицательный тест на антиген, сделанный не позднее, чем за 48 часов до въезда;

справка о перенесенном заболевании COVID-19 в течение последних 6 месяцев.

Указанные требования также распространяются на людей, которые планируют пересечь территорию страны транзитом.

Также с 1 сентября в стране ввели коменданский час с 23:00 до 6:00. Специальное разрешение на передвижение в течение указанного времени можно получить на портале е-Албания.