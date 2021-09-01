Албания меняет правила въезда: что нужно знать
С 6 сентября Албания меняет правила въезда в страну для иностранных туристов. Новые требования также являются обязательными для граждан, путешествующих по территории Албании транзитом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коронавирус инфо" в Telegram-канале.
Для въезда в страну нужно будет предъявить сертификат вакцинации (последняя прививка за 2 недели до въезда) или отрицательный результат ПЦР-тестирования (за 72 часа)
Также въезд в страну разрешается при условии предоставления одного из следующих документов:
отрицательный тест на антиген, сделанный не позднее, чем за 48 часов до въезда;
справка о перенесенном заболевании COVID-19 в течение последних 6 месяцев.
Указанные требования также распространяются на людей, которые планируют пересечь территорию страны транзитом.
Также с 1 сентября в стране ввели коменданский час с 23:00 до 6:00. Специальное разрешение на передвижение в течение указанного времени можно получить на портале е-Албания.
Напомним, что Италия изменила правила пересечения границы для украинцев.