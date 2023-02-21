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Абсурдно вважати, що Росії щось загрожує: Салліван про чергові виправдання Путіна

Фото: Джейк Салліван, радник президента США з національної безпеки (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Усі скиглення російського диктатора Володимира Путіна щодо нібито загрози Росії з боку Заходу є маячнею. Голова Кремля особисто прийняв рішення про повномасштабне вторгнення на територію України.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, пише РБК-Україна з посиланням на DW.

"Ніхто не нападає на Росію. Є якийсь абсурд в уявленні про те, що Росія перебуває під якоюсь військовою загрозою з боку України або кого-небудь ще", - заявив Салліван.

Водночас радник президента США з національної безпеки додав, що якщо Росія забере свої війська й повернеться додому - війна закінчиться.

"Але якщо Україна припиняє воювати, а Сполучені Штати і коаліція перестають допомагати їй воювати - тоді Україна зникає з карти", - додав він.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Росія прийняла рішення призупинити участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про розчарування Альянсу відповідним рішенням російського диктатора.

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