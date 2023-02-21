RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Абсурдно считать, что России что-то угрожает: Салливан об очередных оправданиях Путина

Фото: Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Все нытье российского диктатора Владимира Путина относительно якобы угрозы России со стороны Запада являются абсурдом. Глава Кремля лично принял решение о полномасштабном вторжении на территорию Украины.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, пишет РБК-Украина со ссылкой на DW.

"Никто не нападает на Россию. Есть какой-то абсурд в представлении о том, что Россия находится под какой-то военной угрозой со стороны Украины или кого-нибудь еще", - заявил Салливан.

В то же время, советник президента США по национальной безопасности добавил, что если Россия заберет свои войска и вернется домой - война закончится.

"Но если Украина перестает воевать, а Соединенные Штаты и коалиция перестают помогать ей воевать - тогда Украина исчезает с карты", - добавил он.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Россия приняла решение приостановить участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о разочаровании Альянса соответствующим решением российского диктатора.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине