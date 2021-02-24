Абсолютный рекорд: в Германии и Бельгии перехватили более 23 тонн кокаина

Отмечается, что общая стоимость перехваченной партии составляет около 600 миллионов евро.

Адресатом перевозки наркотиков стал 28-летний мужчина из нидерландского города Влардинген. Он был арестован полицией в среду утром. В его доме и по двум адресам в Роттердаме и Блескенграфе обыск проводился Национальным управлением уголовных расследований страны.

"В пятницу, 12 февраля, в порту Гамбурга таможня обнаружила 16 174 кг кокаина в трех контейнерах. Информация, полученная в результате анализа рисков голландской таможни, позволила провести досмотр контейнеров. Наркотики были спрятаны в 1728 банках с наполнителем, которым заглаживают трещины и дыры - например, в стене", - говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что груз прибыл в порт Гамбурга из Парагвая.

В накладной указан подозреваемый в Нидерландах как грузополучатель, в отношении него было возбуждено уголовное дело. Расследование показало, что он также был причастен к 11 контейнерам, которые направлялись из Панамы в порт Антверпена. В контейнерах находились ананасы, скумбрия, кальмары и дрова.

Бельгийская таможня проверила эти контейнеры в субботу с помощью сканирования. Впоследствии в контейнере с деревянными брусками было обнаружено около 7200 кг кокаина. Подозреваемый посредник уже прибыл в порт на прошлой неделе с намерением открыть контейнеры.

Фото: полиция Нидерландов

Перехваченный груз является абсолютным рекордом. "Никогда еще не было перехвачено столько кокаина за один раз. Поимка и текущее расследование проводились в тесном и интенсивном сотрудничестве между полицией, таможней и государственной прокуратурой Нидерландов, Германии и Бельгии", - говорится в сообщении нидерландской полиции.