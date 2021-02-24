Абсолютний рекорд: у Німеччині та Бельгії перехопили понад 23 тонн кокаїну

Зазначається, що загальна вартість перехопленої партії становить близько 600 мільйонів євро.

Адресатом перевезення наркотиків став 28-річний чоловік із нідерландського міста Влардинген. Він був заарештований поліцією в середу вранці. В його будинку і за двома адресами в Роттердамі і Блескенграфі обшук здійснювався Національним управлінням кримінальних розслідувань країни.

"У п'ятницю, 12 лютого, в порту Гамбурга митниця виявила 16 174 кг кокаїну у трьох контейнерах. Інформація, отримана в результаті аналізу ризиків голландської митниці, дозволила провести огляд контейнерів. Наркотики були заховані в 1728 банках з наповнювачем, яким загладжують тріщини і дірки - наприклад, в стіні", - йдеться в повідомленні.

У поліції уточнили, що вантаж прибув у порт Гамбурга з Парагваю.

В накладній вказано підозрюваного в Нідерландах як вантажоодержувача, щодо нього було порушено кримінальну справу. Розслідування показало, що він також був причетний до 11 контейнерів, які прямували з Панами в порт Антверпена. У контейнерах знаходилися ананаси, скумбрія, кальмари і дрова.

Бельгійська митниця перевірила ці контейнери в суботу за допомогою сканування. Згодом у контейнері з дерев'яними брусками було виявлено близько 7200 кг кокаїну. Підозрюваний посередник вже прибув в порт минулого тижня з наміром відкрити контейнери.

Фото: поліція Нідерландів

Перехоплений вантаж є абсолютним рекордом. "Ніколи ще не було перехоплено стільки кокаїну за один раз. Затримання і поточне розслідування проводилися в тісному і інтенсивному співробітництві між поліцією, митницею та державною прокуратурою Нідерландів, Німеччини та Бельгії", - йдеться в повідомленні нідерландської поліції.