Абсолютное большинство украинцев поддерживают усиление карантина на Пасху

Абсолютное большинство украинцев (80%) поддерживают возможное усиление карантинных мероприятий на время Пасхальных праздников, 75% - на время майских праздников. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Кроме того, 85% отметили, что не планируют идти на Пасху в церковь (еще в марте этого года в начале карантина таких было только 21%). Намерены пойти на богослужение - 4%, просто посвятить пасхальную корзину - 7% (в марте - 39% и 35% соответственно). Две трети (64%) планируют смотреть онлайн-трансляции богослужений на Пасху, 31% - не планируют.

По данным опроса, 70% респондентов поддерживают возможное решение о продлении карантинных мероприятий в случае обострения ситуации с распространением коронавируса до июня этого года. 23% - против этого.

Большинство (61%) опрошенных считают введенные властями меры по борьбе с коронавирусом оптимальными. 17% утверждают, что они слишком мягкие. 15% убеждены, что меры слишком жесткие. За последние две недели уменьшилось количество тех, кто считает меры слишком мягкими (с 28 до 17%), в то же время возросло количество тех, кто считает их слишком жесткими (с 7 до 15%).

Почти 70% считают введеный карантин эффективным, четверть - дают противоположные оценки.

Около половины (55%) опрошенных считают реагирование президента Владимира Зеленского на угрозу коронавируса в Украине эффективным, 31% - противоположного мнения. Относительно Министерства здравоохранения, то 41% опрошенных считают действия ведомства эффективными, 44% - неэффективными. По Министерству внутренних дел, то 39% считают действия этого института эффективными, 35% - неэффективными, 25% - не смогли оценить. По поводу эффективности действий премьер-министра Дениса Шмыгаля, 43% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос. 28% - оценили его действия как эффективные, 29% - как неэффективные.

Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос 10-12 апреля 2020 года методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Опрос проводился по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования не более 2,2%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", среди украинцев, кто имел работу до введения правительственного карантина, 40% заявили, что продолжают работать в обычном режиме, 23% - работают дистанционно. Кроме того, 11% респондентов ушли в отпуск, 18% - находятся в отпуске по собственному желанию и 8% - потеряли работу.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в апреле в Украине значительно уменьшилось количество тех, кто выступает за введение штрафов для людей за нарушение условий карантина (с 75% до 55%).