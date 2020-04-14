Абсолютна більшість українців підтримують посилення карантину на Великдень

Абсолютна більшість українців (80%) підтримують можливе посилення карантинних заходів на час Великодніх свят, 75% - на час травневих свят. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Крім того, 85% відзначили, що не планують йти на Великдень до церкви (ще в березні цього року на початку карантину таких було тільки 21%). Мають намір піти на богослужіння - 4%, просто присвятити великодній кошик - 7% (у березні - 39% і 35% відповідно). Дві третини (64%) планують дивитися онлайн-трансляції богослужінь на Великдень, 31% - не планують.

За даними опитування, 70% респондентів підтримують можливе рішення про продовження карантинних заходів у разі загострення ситуації з поширенням коронавірусу до червня цього року. 23% - проти цього.

Більшість (61%) опитаних вважають введені владою заходи по боротьбі з оптимальними коронавірусом. 17% стверджують, що вони занадто м'які. 15% переконані, що заходи дуже жорсткі. За останні два тижні зменшилася кількість тих, хто вважає заходи дуже м'якими (з 28 до 17%), в той же час зросла кількість тих, хто вважає їх занадто жорсткими (з 7 до 15%).

Майже 70% вважають введений карантин ефективним, чверть - дають протилежні оцінки.

Близько половини (55%) опитаних вважають реагування президента Володимира Зеленського на загрозу коронавірусу в Україні ефективним, 31% - протилежної думки. Щодо Міністерства охорони здоров'я, то 41% опитаних вважають дії відомства ефективними, 44% - неефективними. По Міністерству внутрішніх справ, то 39% вважають дії цього інституту ефективними, 35% - неефективними, 25% - не змогли оцінити. З приводу ефективності дій прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, 43% опитаних не змогли відповісти на це питання. 28% - оцінили його дії як ефективні, 29% - як неефективні.

Соціологічна група "Рейтинг" провела опитування 10-12 квітня 2020 року методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Опитування проводилося по всій Україні, за винятком окупованих Росією територій. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,2%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", серед українців, хто мав роботу до запровадження урядового карантину, 40% заявили, що продовжують працювати у звичайному режимі, 23% - працюють дистанційно. Крім того, 11% респондентів пішли у відпустку, 18% - знаходяться у відпустці за власним бажанням і 8% - втратили роботу.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у квітні в Україні значно зменшилася кількість тих, хто виступає за введення штрафів для людей за порушення умов карантину (з 75% до 55%).