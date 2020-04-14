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Число сторонников штрафов для нарушителей карантина резко сократилось

Новости » Коронавирус     14.04.2020 - 11:05
Число сторонников штрафов для нарушителей карантина резко сократилось
Фото: карантин в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Уголовную ответственность за нарушение карантина поддерживают только 25% респондентов

За последние две недели в Украине значительно уменьшилось количество тех, кто выступает за введение штрафов для людей за нарушение условий карантина (с 75% до 55%). Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

При этом жесткие меры к нарушителям карантина, вплоть до лишения свободы, поддерживают лишь 25% опрошенных.

Число сторонников штрафов для нарушителей карантина резко сократилось

Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос 10-12 апреля 2020 года методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Опрос проводился по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования не более 2,2%.

Напомним, по данным опроса КМИС, в конце марта 43% украинцев больше опасаются экономических последствий от введения карантинных ограничений, чем эпидемии коронавируса. При этом 34% больше опасаются эпидемии коронавируса в Украине; 14% не опасаются ни первого, ни второго, считая, что ситуация нормализуется в течение 1-2 месяцев.

Как сообщало РБК-Украина, Кельменецкий районный суд Черновицкой области отказался штрафовать местного жителя, который, несмотря на карантин в Украине, находился в общественном месте без защитной маски.

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