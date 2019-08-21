Абсолютное большинство украинцев будут праздновать День Независимости

Празднуют День Независимости, который отмечается 24 августа, 95% украинцев. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По данным опроса, почти 60% населения посещают массовые мероприятия, которые проводятся в День Независимости: 25% - посещают каждый год, 34% - посещают, но не каждый год. Вообще не посещают такие мероприятия 36%. Лишь 5% отметили, что не празднуют День Независимости.

Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос 7-12 августа 2019 года среди 2000 респондентов по всей Украине кроме оккупированных Россией территорий. Метод: Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в августе 2019 года в Украине в 2019 году зафиксировано рекордное за весь период исследований количество тех, кто поддержал бы провозглашение независимости Украины. По данным опроса, если бы сегодня перед украинцами снова предстал выбор о независимости страны, то 82% проголосовали бы за (в 2012 году таких было 62%).

Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в августе 2019 года патриотами своей страны считают себя 83% граждан Украины, что примерно столько же, как и в прошлом году.