Абсолютна більшість українців святкуватимуть День Незалежності

Святкують День Незалежності, який відзначається 24 серпня, 95% українців. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За даними опитування, майже 60% населення відвідують масові заходи, які проводяться в День Незалежності: 25% - відвідують щороку, 34% - відвідують, але не кожен рік. Взагалі не відвідують такі заходи 36%. Лише 5% зазначили, що не святкують День Незалежності.

Соціологічна група "Рейтинг" провела опитування 7-12 серпня 2019 року серед 2000 респондентів по всій Україні крім окупованих Росією територій. Метод: Особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження не більше 2,2%.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у серпні 2019 року в Україні в 2019 році зафіксовано рекордну за весь період досліджень кількість тих, хто підтримав би проголошення незалежності України. За даними опитування, якби сьогодні перед українцями знову постав вибір про незалежність країни, то 82% проголосували б за (в 2012 році таких було 62%).

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", у серпні 2019 року патріотами своєї країни вважають себе 83% громадян України, що приблизно стільки ж, як і в минулому році.