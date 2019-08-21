Более 80% украинцев считают себя патриотами

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Уровень патриотизма остался примерно на уровне прошлого года

В августе 2019 года патриотами своей страны считают себя 83% граждан Украины, что примерно столько же, как и в прошлом году. Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Как отмечают социологи, в этом году по сравнению с предыдущими исследованиями зафиксировано наибольшее количество тех, кто выбрал однозначный ответ на этот вопрос (60%).

По данным опросам, не считают себя патриотами 11% граждан, еще 6% затруднились ответить.

Во всех макрорегионах Украины общее количество патриотически настроенных граждан превышает 75%: на Западе таких 86%, в Центре - 85%, на Востоке - 79%, на Юге - 78%.

Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос 7-12 августа 2019 года среди 2000 респондентов по всей Украине кроме оккупированных Россией территорий. Метод: Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Напомним, по данным опроса компании Info Sapiens, подавляющее большинство населения Украины (83%) хорошо осведомлены или кое-что знают о законе "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Из тех, кто знает о законе, 59% в целом поддерживает его принятие, тогда как против 27%.

Отметим, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, в июне 2019 года 28% украинцев готовы были обменять свободу и гражданские права на достаток.