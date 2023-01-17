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Абсолютный антирекорд. Россияне обстреляли Херсонскую область более сотни раз

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Херсонская область, Вторник 17 января 2023 08:18
Абсолютный антирекорд. Россияне обстреляли Херсонскую область более сотни раз Иллюстративное фото: россияне обстреляли Херсонскую область более сотни раз (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты за прошедшие сутки, 16 января, обстреляли территорию Херсонской области 102 раза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя главы облсовета Юрия Соболевского.

"102 зафиксированных обстрела по территории деоккупированной части Херсонской области за прошедшие сутки. Сегодня это абсолютный антирекорд", - написал он.

Несмотря на это, Херсонская область возобновляется и, по словам Соболевского, этот процесс не остановить каким-либо террором.

Напомним, вчера россияне обстреляли детскую больницу в Херсоне.

К тому же, херсонским коммунальщикам и работникам райсоветов выдают бронежилеты из-за опасности обстрелов.

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