Абсолютна більшість країн НАТО вважають членство України незворотнім, - Стефанішина

Абсолютна більшість країн НАТО підтримує незворотність вступу України до Північноатлантичного альянсу. Вони вірні рішенню Вашингтонського саміту.
Про це заявила віцепрем'єрка, міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".
У Стефанішиної поцікавилися, чи допускають союзники будь-які поступки в питанні членства України в НАТО в контексті можливих майбутніх переговорів про завершення війни.
Міністр у відповідь нагадала, що вчора, 29 січня, відбулося чергове засідання Ради Україна-НАТО, де було підбито підсумки Вашингтонського саміту Альянсу і визначено пріоритети на 2025 рік.
"Я не можу зараз називати всі країни, але абсолютна і переважна більшість союзників наголошували на рішеннях Вашингтонського саміту про те, що членство України в НАТО є незворотнім. Також я наголосила, що це спільне рішення Ради Україна-НАТО, і воно стосується всіх сторін цього процесу", - підкреслила Стефанішина.
Нагадаємо, Україна очікує отримати запрошення до НАТО від західних союзників, але поки що цього так і не відбувається. Зокрема, проти виступає Німеччина і США.
При цьому запрошення підтримує президент Польщі Анджей Дуда. Він зазначав, що це стало б кроком до реальних гарантій для України.
Також нещодавно президент України Володимир Зеленський наголошував, що членство України в НАТО - це найдешевша гарантія безпеки для Заходу.
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