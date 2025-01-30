Абсолютна більшість країн НАТО вважають членство України незворотнім, - Стефанішина

У Стефанішиної поцікавилися, чи допускають союзники будь-які поступки в питанні членства України в НАТО в контексті можливих майбутніх переговорів про завершення війни.

Міністр у відповідь нагадала, що вчора, 29 січня, відбулося чергове засідання Ради Україна-НАТО, де було підбито підсумки Вашингтонського саміту Альянсу і визначено пріоритети на 2025 рік.

"Я не можу зараз називати всі країни, але абсолютна і переважна більшість союзників наголошували на рішеннях Вашингтонського саміту про те, що членство України в НАТО є незворотнім. Також я наголосила, що це спільне рішення Ради Україна-НАТО, і воно стосується всіх сторін цього процесу", - підкреслила Стефанішина.