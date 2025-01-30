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Абсолютна більшість країн НАТО вважають членство України незворотнім, - Стефанішина

Фото: Ольга Стефанішина, віце-прем'єр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Абсолютна більшість країн НАТО підтримує незворотність вступу України до Північноатлантичного альянсу. Вони вірні рішенню Вашингтонського саміту.

Про це заявила віцепрем'єрка, міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

У Стефанішиної поцікавилися, чи допускають союзники будь-які поступки в питанні членства України в НАТО в контексті можливих майбутніх переговорів про завершення війни.

Міністр у відповідь нагадала, що вчора, 29 січня, відбулося чергове засідання Ради Україна-НАТО, де було підбито підсумки Вашингтонського саміту Альянсу і визначено пріоритети на 2025 рік.

"Я не можу зараз називати всі країни, але абсолютна і переважна більшість союзників наголошували на рішеннях Вашингтонського саміту про те, що членство України в НАТО є незворотнім. Також я наголосила, що це спільне рішення Ради Україна-НАТО, і воно стосується всіх сторін цього процесу", - підкреслила Стефанішина.

Вступ України до НАТО

Нагадаємо, Україна очікує отримати запрошення до НАТО від західних союзників, але поки що цього так і не відбувається. Зокрема, проти виступає Німеччина і США.

При цьому запрошення підтримує президент Польщі Анджей Дуда. Він зазначав, що це стало б кроком до реальних гарантій для України.

Також нещодавно президент України Володимир Зеленський наголошував, що членство України в НАТО - це найдешевша гарантія безпеки для Заходу.

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