Абсолютное большинство стран НАТО считают членство Украины необратимым, - Стефанишина

У Стефанишиной поинтересовались, допускают ли союзники какие-либо уступки в вопросе членства Украины в НАТО в контексте возможных будущих переговоров о завершении войны.

Министр в ответ напомнила, что вчера, 29 января, прошло очередное заседание Совета Украина-НАТО, где были подбиты итоги Вашингтонского саммита Альянса и определены приоритеты на 2025 год.

"Я не могу сейчас называть все страны, но абсолютное и подавляющее большинство союзников отмечали решения Вашингтонского саммита, о том, что членство Украины в НАТО необратимо. Также я подчеркнула, что это совместное решение Совета Украина-НАТО, и оно касается всех сторон этого процесса", - подчеркнула Стефанишина.