Колись всі визнають, що НАТО - це найдешевші гарантії безпеки, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що НАТО є найдешевшою гарантією безпеки. У разі, якщо Україна не буде в Альянсі, якщо не буде фінансової підтримки, тоді не вдасться тримати удари РФ без мільйонної армії.

"В якийсь момент всі визнають, що НАТО - це найдешевші гарантії безпеки. Якщо Україна не в НАТО, а перед нами людина, яка хвора бажанням окупувати нас, якщо в неї армія півтора мільйона плюс, то ви не зможете тримати удари, якщо у вас не буде армії біля мільйона", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що для утримання мільйонної армії буде працювати або вся наша економіка, або хтось буде об'єднано фінансувати її. Тому він вважає, що НАТО - це найдешевший варіант.

За словами президента, зменшення армії в рази - це саме те, чого хоче російський диктатор Володимир Путін і деякі інші лідери у світі. Якщо армія буде зменшена у п'ять разів чи іншій кількості, тоді спроможність ворога окупувати Україну буде зростати, і для Путіна - це девіденди.

"Тому я і кажу, що таке гарантії безпеки? Якщо це просто папірець, то ми не підемо на ще один Будапештський меморандум", - резюмував Зеленський.