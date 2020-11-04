Абромавичуса назначили представителем государства в набсовете Ощадбанка

Бывшего генерального директора государственного концерна "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса назначили представителем государства в наблюдательном совете Ощадбанка. Также был уволен один из членов набсовета.
Соответствующее решение было принято во время заседания Кабинета министров.
Так, правительство уволило уполномоченного члена наблюдательного совета Ощадбанка Юрия Храмова.
Напомним, в начале ноября был назначен новый глава правления Ощадбанка. Им стал Сергей Наумов.
Кроме того, в начале октября президент Владимир Зеленский уволил Айвараса Абромавичуса с должности гендиректора "Укроборонпрома". Вместо него временно исполняющим обязанности гендиректора был назначен Игорь Фоменко.
Ранее источники РБК-Украина сообщали, что Абромавичус вскоре покинет "Укроборонпром". Причиной является доходность и стратегия развития концерна. Была информация, что его может заменить Сергей Тихонов.
Напомним, в парламенте оценили работу Абромавичуса в "Укроборонпроме". Глава комитета Верховной рады по нацбезопасности Александр Завитневич положительно оценил работу Абромавичуса.
Отметим, Абромавичус был назначен генеральным директором "Укроборонпрома" в конце августа 2019 года. До этого он занимал пост министра экономики в правительстве Яценюка, покинув должность в апреле 2016 года.