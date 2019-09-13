Абромавичус против переподчинения "Укроборонпрома" Минобороны

Глава концерта "Укроборонпром" Айварас Абромавичус выступил против переподчинения концерна Министерству обороны Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По словам Абромавичуса, в Минобороны существует конфликт интересов в отношении "Укроборонпрома".

"Сейчас акционером, можно так сказать, "Укроборонпрома" является Министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства. По моему мнению, в Минобороны есть конфликт интересов, и у Министерства обороны также другие оборонные предприятия, которые в очень плохом состоянии. Поэтому в Минобороны, к сожалению, нет качественного подхода к управлению государственными предприятиями. Поэтому я бы хотел, чтобы "Укроборонпром" остался под Министерством экономического развития, торговли и сельского хозяйства" , - сказал Абромавичус.

Напомним, на прошлой неделе секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк предложил сменить акционера государственного концерна "Укроборонпром". Данилюк выступил за то, чтобы акционером было Минобороны.

Также РБК-Украина сообщало, что Абромавичус инициировал внутренние расследования в "Укроборонпроме". Расследования касаются деятельности бывшего руководства концерна.



