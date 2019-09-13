Абромавічус проти перепідпорядкування "Укроборонпрому" Міноборони

Голова концерту "Укроборонпром" Айварас Абромавічус виступив проти перепідпорядкування концерну Міністерству оборони України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

За словами Абромавичуса, в Міноборони існує конфлікт інтересів стосовно "Укроборонпрому".

"Зараз акціонером, можна так сказати, "Укроборонпрому" є Міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства. На мою думку, у Міноборони є конфлікт інтересів, і у Міністерства оборони також інші оборонні підприємства, які в дуже поганому стані. Тому в Міноборони, на жаль, немає якісного підходу до управління державними підприємствами. Тому я б хотів, щоб "Укроборонпром" залишився під Міністерством економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства" , - сказав Абромавічус.

Нагадаємо, минулого тижня секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олександр Данилюк запропонував змінити акціонера державного концерну "Укроборонпром". Данилюк виступив за те, щоб акціонером було Міноборони.

Також РБК-Україна повідомляло, що Абромавічус ініціював внутрішні розслідування в "Укроборонпромі". стосуються Розслідування діяльності колишнього керівництва концерну.