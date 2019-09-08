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Секретарь СНБО хочет переподчинить "Укроборонпром"

Новости » Политика    08.09.2019 - 16:27
Секретарь СНБО хочет переподчинить "Укроборонпром"
Фото: Александр Данилюк (РБК-Украина)

Данилюк хочет усилить влияние президента на государственную компанию

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк предлагает сменить акционера государственного концерна "Укроборонпром". Об этом он сказал в интервью "Радіо Свобода".

Как отметил Данилюк, сейчас функцию акционера предприятия выполняет Кабинет министров.

"Моя позиция на самом деле, что Кабмин не может быть акционером, какое-то одно из министерств должно быть акционером. Министерство обороны - это оптимальный вариант, который мы проговорили. Этот вариант также обеспечивает соответствующую связь с президентом", - считает секретарь СНБО.

Также Данилюк заявил, что предприятие ждет оптимизация.

"Сейчас назначен новый руководитель, поэтому сейчас он формирует новую команду, которые понимают как построить процессы. Будет очень серьезная оптимизация. "Укроборонпром" будет работать в интересах государства. Относительно старой идеи - ликвидировать не ликвидировать. Смотрите: есть государственные предприятия, в конце концов, что не работает - надо ликвидировать, но то, что останется, и будет костяком нового "Укроборонпрома", - сказал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назначил Айвараса Абромавичуса генеральным директором "Укроборонпрома" без конкурса. Указ был обнародован 30 августа.

Новоназначенный генеральный директор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус, комментируя свое назначение без конкурса, заявил, что в период конкурсного отбора в концерне начались процессы, которые могли иметь негативные последствия для национальной безопасности.

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Новости Украины Александр ДанилюкУкроборонпром
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