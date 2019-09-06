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Абромавичус инициировал внутренние расследования в "Укроборонпроме"

Новости » Политика    06.09.2019 - 12:23
Абромавичус инициировал внутренние расследования в "Укроборонпроме"
Фото: Айварас Абромавичус (УНИАН)

Внутренние расследования касаются деятельности бывшего руководства концерна

В "Укроборонпроме" проводят внутренние расследования относительно деятельности предыдущего руководства концерна. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

Как заявил новый генеральный директор Айварас Абромавичус, одно из расследований началось в отношении подписания бывшим руководством приказа об изменении устава госкомпании "Укрспецэкспорт". Изменения в устав компании существенно ограничивают полномочия "Укроборонпрома" по управлению предприятиями-спецэкспортерами.

"Как только мы получили полномочия, сразу начали мероприятия по исправлению этих изменений. На данный момент ситуация на предприятиях-спецэкспортеров под полным контролем концерна. По этой ситуации проводится внутреннее расследование. В случае установления противоправных или незаконных действий, мы будем обращаться в правоохранительные органы", - сказал Абромавичус.

Также расследование началось в отношении появления в прессе документов касающихся внешнеэкономического контракта "Спецтехноэкспорт", которые могут содержать коммерческую тайну.

"Информация касалась одного из контрактов на поставку военной техники, но сама суть контракта была искажена и представлена ​​в негативном свете", - сообщил гендиректор "Укроборонпрома".

Напомним, Абромавичус был назначен на должность гендиректора "Укроборонпрома" 30 августа без проведения конкурса. По словам Абромавичуса, в период конкурсного отбора в концерне начались процессы, которые могли иметь негативные последствия для национальной безопасности.

Также РБК-Украина сообщало, что Владимир Зеленский поручил поручил ГБР и НАБУ доложить о расследовании коррупции в "Укроборонпроме".

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