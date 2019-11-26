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Абромавичус назначил еще одного заместителя

Новости » Политика     26.11.2019 - 16:07
Абромавичус назначил еще одного заместителя
Иллюстративное фото (ukroboronprom.com.ua)

Денис Кравченко стал заместителем по судостроению и морской технике

Генеральный директор государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус назначил Дениса Кравченко своим заместителем по судостроению и морской технике. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу концерна.

Как сообщается, главной задачей Кравченко является финансовое оздоровление предприятий отрасли.

Также отмечено, что основными направлениями работы нового заместителя определены: оптимизация производства; реструктуризация долгов и погашения задолженности по зарплате; расширение портфеля зарубежных проектов судостроительных предприятий; внедрение маркетинговой функции в отрасли; повышение эффективности производств.

Напомним, 22 ноября Абромавичус назначил Игоря Фоменка заместителем по бронетанковой, радиолокационной и специальной технике. Он стал десятым заместителем гендиректора "Укроборонпрома".

Кроме того, Владимир Зеленский ввел в наблюдательный совет государственного концерна "Укроборонпром" Андрея Ермака, а также генерального директора АО "Укрпочта" Игоря Смелянского.

30 августа президент Владимир Зеленский назначил генеральным директором государственного концерна "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса.

В отношении экс-главы Львовского бронетанкового завода завершено расследование Абромавичус назначил себе десятого заместителя
Новости Украины Айварас АбромавичусУкроборонпром
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