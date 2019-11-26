Абромавічус призначив ще одного заступника

Ілюстративне фото (ukroboronprom.com.ua)

Денис Кравченко став заступником по суднобудування і морської техніки

Генеральний директор державного концерну "Укроборонпром" Айварас Абромавічус призначив Дениса Кравченка своїм заступником по суднобудування і морської техніки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу концерну.

Як повідомляється, головним завданням Кравченко є фінансове оздоровлення підприємств галузі.

Також відзначено, що основними напрямками роботи нового заступника визначені: оптимізація виробництва; реструктуризація боргів і погашення заборгованості по зарплаті; розширення портфеля проектів суднобудівних підприємств; впровадження маркетингової функції в галузі; підвищення ефективності виробництв.

Нагадаємо, 22 листопада Абромавічус призначив Ігоря Фоменка заступником з бронетанкової, радіолокаційної та спеціальній техніці. Він став десятим заступником гендиректора "Укроборонпрому".

Крім того, Володимир Зеленський ввів в наглядову раду державного концерну "Укроборонпром" Андрія Єрмака, а також генерального директора АТ "Укрпошта" Ігоря Смілянського.

30 серпня президент Володимир Зеленський призначив генеральним директором державного концерну "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса.