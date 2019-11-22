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Абромавичус назначил себе десятого заместителя

Новости » Политика     22.11.2019 - 16:00
Абромавичус назначил себе десятого заместителя
Иллюстративное фото (ukroboronprom.com.ua)

Замдиректора по бронетанковой, радиолокационной и специальной технике стал Игорь Фоменко

Генеральный директор госудаственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус назначил Игоря Фоменка заместителем по бронетанковой, радиолокационной и специальной технике. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу концерна.

Как сообщается, главной задачей в работе Фоменко является повышение эффективности работы предприятий отрасли.

"Основными направлениями работы определены: планирование, организация, управление, координация и контроль работы предприятий отрасли; обеспечение и удовлетворение потребностей как внутренних, так и внешних потребителей и заказчиков", - говорится в сообщении.

Среди других задач - расширение номенклатуры и географии продаж продукции и услуг; развитие государственно-частного партнерства; формирование положительного узнаваемого мирового бренда.

Ранее Фоменко занимал руководящие должности на Луганском патронном заводе, в Холдинговой компании АвтоКРаЗ, Corum Group, ICDI Group.

Напомним, президент Владимир Зеленский ввел в наблюдательный совет государственного концерна "Укроборонпром" Андрея Ермака, а также генерального директора АО "Укрпочта" Игоря Смелянского.

Кроме того, 30 августа президент Владимир Зеленский назначил генеральным директором госконцерна "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса.

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Новости Украины Айварас АбромавичусУкроборонпром
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