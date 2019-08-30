Абромавичус назначен гендиректором "Укроборонпрома"

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Айвараса Абромавичуса генеральным директором "Укроборонпрома". Об этом говорится в указе №641/2019, обнародованном на сайте главы государства.

Так, согласно указу президента, Абромавичус с 30 августа 2019 года назначен генеральным директором Государственного концерна "Укроборонпром".

Кроме того, указом №640/2019 Зеленский уволил с должности гендиректора госконцерна Павла Букина.

Отметим, что ранее Абромавичус занимал должность председателя наблюдательного совета госконцерна "Укроборонпром". Поэтому указом №639/2019 от 30 августа полномочия Абромавичуса, как члена наблюдательного совета, были прекращены.

Напомним, ранее Айварас Абромавичус заявлял, что в Офисе президента Украины рассматривают 7 кандидатур на должность главы Государственного концерна "Укроборонпром". Тогда он говорил, что речь идет о группе известных топ-менеджеров с опытом в машиностроении, авиации, финансах и управлении персоналом.

РБК-Украина писало, что 9 августа Совет национальной безопасности и обороны согласовал всесторонний аудит "Укроборонпрома". Данное решение было принято в рамках реформирования военно-промышленного комплекса.

Добавим, в июле Абромавичус сообщал, что нового руководителя Государственного концерна "Укроборонпром" назначат в течение нескольких недель.