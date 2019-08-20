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Абромавичус: ОП рассматривает несколько кандидатур на главу "Укроборонпрома"

Новости » Политика    20.08.2019 - 17:35
Абромавичус: ОП рассматривает несколько кандидатур на главу "Укроборонпрома"
Фото: Айварас Абромавичус (УНИАН)

В Офисе президента считают, что нынешний руководитель госконцерна недостаточно эффективен

Глава наблюдательного совета госконцерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус заявил, что в Офисе президента рассматривают семь кандидатур на должность главы концерна.Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Абромавичуса изданию ЦЕНЗОР.НЕТ.

Абромавичус заявляет, что нынешнего главу "Укроборонпрома" Павла Букина нужно менять как неэффективного руководителя, и на сегодня из длинного списка претендентов отобрано семь кандидатов на эту должность.

"Имен этих людей называть не буду, они проходят спецпроверку после собеседования в Офисе президента, но это команда профессионалов, с большими достижениями", - заявил Абромавичус.

По его словам, речь идет о группе известных топ-менеджеров с опытом в машиностроении, авиации, финансах, управлении персоналом. Также он сообщил, что будущих кандидатов и их родственников проверяли на наличие конфликта интересов, бизнеса в секторе обороны и безопасности. Все они также прошли полиграф.

"Все кандидаты прошли полиграф, на проверку сотрудничества со спецслужбами других стран, чтобы эти люди не работали на третьих лиц и не заходили под влиянием промышленно-финансовых групп. Такая команда агентов изменений, которая в сложнейший момент для этого предприятия, готова зайти и поработать", - сказал Абромавичус.

Он также добавил, что масштабных кадровых перемен в "Укроборонпроме" не будет, поскольку там уже работает "достаточное количество достойных людей, специалистов в своей области".

Напомним, 9 августа Совет национальной безопасности и обороны согласовал всесторонний аудит "Укроборонпрома". Это произошло в рамках реформирования военно-промышленного комплекса (ВПК)

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Новости Украины Айварас АбромавичусУкроборонпром
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