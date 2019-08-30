Абромавичус призначений гендиректором "Укроборонпрому"

Президент України Володимир Зеленський призначив Айвараса Абромавичуса генеральним директором "Укроборонпрому". Про це йдеться в указі №641/2019, оприлюдненому на сайті глави держави.

Так, згідно з указом президента, Абромавичус з 30 серпня 2019 року призначений генеральним директором Державного концерну "Укроборонпром".

Крім того, указом №640/2019 Зеленський звільнив з посади гендиректора держконцерну Павла Букіна.

Зазначимо, що раніше Абромавичус займав посаду голови наглядової ради держконцерну "Укроборонпром". Тому указом №639/2019 від 30 серпня повноваження Абромавичуса, як члена наглядової ради, були припинені.

Нагадаємо, раніше Айварас Абромавичус заявляв, що в Офісі президента України розглядають 7 кандидатур на посаду голови Державного концерну "Укроборонпром". Тоді він говорив, що мова йде про групу відомих топ-менеджерів з досвідом в машинобудуванні, авіації, фінансах та управлінні персоналом.

Також РБК-Україна писало, що 9 серпня Рада національної безпеки і оборони погодила всебічний аудит "Укроборонпрому". Дане рішення було ухвалене в рамках реформування військово-промислового комплексу.

Додамо, у липні Абромавичус повідомляв, що нового керівника Державного концерну "Укроборонпром" призначать протягом декількох тижнів.