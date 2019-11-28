Абромавичус не исключает интерес России в сделке по "Мотор Сич"

Генеральный директор концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус не исключает, что Россия имеет свой интерес в покупке Китаем украинской компании "Мотор Сич". Об этом он заявил в интервью "Экономической правде".

В частности, Абромавичус отметил, что, по слухам, есть опасения, что российский интерес стоит за китайскими покупателями "Мотор Сичи". В то же время он отказался комментировать предположение, что украинские технологии нужны для создания китайско-российского тяжелого вертолета.

"У нас есть много информации по этой сделке и еще больше слухов. Давайте дождемся в течение двух месяцев вердикта АМКУ и, я думаю, там все сойдется", - отметил он.

Кроме того, он подчеркнул, что у него нет "четкой информации" о том, что 80% российских вертолетов оснащены деталями "Мотор Сичи".

Напомним, ранее издание The Wall Street Journal писало, что основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс ведет переговоры о покупке украинского объединения "Мотор Сич".

А до этого советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому защитить оборонную отрасль от экспансии Китая. При этом Болтон имел в виду приобретение Китаем акций "Мотор Сич".

Отметим, китайские инвесторы выкупили более 50% акций компании еще в 2017 году. Однако Антимонопольный комитет Украины до сих пор рассматривает запроса на консолидацию контрольного пакета в одних руках.

С апреля 2018 года 56% акций ПАО "Мотор Сич", которые принадлежат китайским инвесторам, арестованы. По данным СБУ, иностранные компании пытались получить контроль в сфере военных заказов и передать украинские технологии на другой завод.