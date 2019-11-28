Абромавічус не виключає інтерес Росії в угоді щодо "Мотор Січ"

Генеральний директор концерну "Укроборонпром" Айварас Абромавічус не виключає, що Росія має свій інтерес в купівлі Китаєм української компанії "Мотор Січ". Про це він заявив в інтерв'ю "Економічній правді".

Зокрема, Абромавічус зазначив, що, за чутками, є побоювання, що російський інтерес стоїть за китайськими покупцями "Мотор Січі". У той же час він відмовився коментувати припущення, що українські технології потрібні для створення китайсько-російського важкого вертольота.

"У нас є багато інформації по цій угоді і ще більше чуток. Давайте дочекаємося протягом двох місяців вердикту АМКУ і, я думаю, там все зійдеться", - зазначив він.

Крім того, він підкреслив, що у нього немає "чіткої інформації" про те, що 80% російських вертольотів оснащені деталями "Мотор Січі".

Нагадаємо, раніше видання The Wall Street Journal писало, що засновник американської приватної військової компанії Blackwater Ерік Прінс веде переговори про купівлю українського об'єднання "Мотор Січ".

А до цього радник президента США з національної безпеки Джон Болтон рекомендував президенту України Володимиру Зеленському захистити оборонну галузь від експансії Китаю. При цьому Болтон мав на увазі придбання Китаєм акцій "Мотор Січ".

Зазначимо, китайські інвестори викупили понад 50% акцій компанії ще в 2017 році. Однак Антимонопольний комітет України досі розглядає запиту на консолідацію контрольного пакету в одних руках.

З квітня 2018 року 56% акцій ПАТ "Мотор Січ", які належать китайським інвесторам, заарештовані. За даними СБУ, іноземні компанії намагалися отримати контроль у сфері військових замовлень і передати українські технології на інший завод.