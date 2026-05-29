UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech

Абрикоси та персики можуть стати дефіцитними: чого чекати влітку

09:40 29.05.2026 Пт
2 хв
Аналітики сказали, від чого залежатимуть ціни
aimg Марія Кучерявець
Фото: весняні заморозки серйозно вдарили по вітчизняних фруктах та ягодах (Getty Images)

Аномально холодний квітень в Україні найбільше вдарив по фруктово-ягідній групі. Під ризиком опинилися абрикоси, персики, рання черешня та полуниця.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив аналітик Український клуб аграрного бізнесу Максим Гопка.

Читайте також: По яких рослинах рекордні заморозки у квітні "вдарили" найбільше

За словами експерта, найбільший вплив весняних заморозків буде відчутний саме на початку сезону, коли ринок ще не насичений продукцією.

"Під ризиком - абрикоси, персики, рання черешня та рання полуниця. Особливо це стосується перших тижнів сезону, коли ринок ще не насичений", - пояснив Гопка.

Водночас абрикоси та персики через втрату частини врожаю можуть стати дефіцитними. Експерт зазначив, що ціни на ці фрукти значною мірою залежатимуть від імпорту.

Своєю чергою виконавчий директор "Економічного дискусійного клубу" Олег Пендзин у розмові з РБК-Україна вважає, що дефіцит абрикосів чи черешні не стане критичним для українців, оскільки ці продукти не належать до соціально значущих.

"Без малини можна прожити, як і без черешні чи абрикоса. Ви не зможете прожити без хліба, без картоплі, без городини, без круп", - зазначив Пендзин у коментарі РБК-Україна.

За його словами, у разі нестачі українських фруктів на ринку зросте імпорт із Туреччини та країн Середньої Азії.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
В'ячеслав НегодаабрикосиЦіни в Україні