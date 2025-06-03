Абрамовича змусять через суд передати для України 3,2 млрд доларів від продажу "Челсі"

Абрамович, статки якого становлять понад 8 мільярдів доларів, продав лондонську команду консорціуму на чолі з американським інвестором Тоддом Боелі в травні 2022 року. Це сталося після того, як він потрапив під санкції Великої Британії та ЄС через його зв'язки з Володимиром Путіним.

Протягом трьох років відтоді доходи від продажу було заморожено на банківському рахунку Великої Британії, і їх не можна переміщувати або використовувати без ліцензії Казначейства.

Уряди Великої Британії заявляли, що кошти мають бути використані на гуманітарну допомогу Україні, і намагалися укласти угоду з Абрамовичем про використання грошей для цієї мети.

Уряд Великої Британії повідомив, що не зміг досягти подібної угоди з Абрамовичем і тепер подасть на нього до суду.

"Уряд має намір спрямувати виручку від продажу футбольного клубу "Челсі№ на гуманітарні цілі в Україні після незаконного повномасштабного вторгнення Росії. Ми глибоко розчаровані тим, що досі не вдалося досягти угоди з цього питання з паном Абрамовичем", - заявили канцлерка скарбниці Рейчел Рівз і міністр закордонних справ Девід Леммі.

Міністри зазначили, що хоча двері для переговорів залишаться відчиненими, вони "повністю готові продовжити цю справу через суд, якщо буде потрібно, щоб гарантувати, що люди, які страждають в Україні, зможуть скористатися цими коштами якомога швидше".