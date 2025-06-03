Абрамовича заставят через суд передать для Украины 3,2 млрд долларов от продажи "Челси"

Правительство Великобритании подаст в суд на путинского олигарха Романа Абрамовича, чтобы взыскать с него 3,2 млрд долларов США из выручки от продажи футбольного клуба «Челси» на гуманитарные цели в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление канцлера казначейства Рейчел Ривз и министра иностранных дел Дэвида Лэмми.
Абрамович, состояние которого, составляет более 8 миллиардов долларов, продал лондонскую команду консорциуму во главе с американским инвестором Тоддом Боэли в мае 2022 года. Это произошло после того, как он попал под санкции Великобритании и ЕС из-за его связей с Владимиром Путиным.
В течение трех лет с тех пор доходы от продажи были заморожены на банковском счете Великобритании и не могут быть перемещены или использованы без лицензии Казначейства.
Правительства Великобритании заявляли, что средства должны быть использованы на гуманитарную помощь Украине, и пытались заключить соглашение с Абрамовичем об использовании денег для этой цели.
Правительство Великобритании сообщило, что не смогло достичь подобного соглашения с Абрамовичем и теперь подаст на него в суд.
"Правительство намерено направить выручку от продажи футбольного клуба "Челси№ на гуманитарные цели в Украине после незаконного полномасштабного вторжения России. Мы глубоко разочарованы тем, что до сих пор не удалось достичь соглашения по этому вопросу с господином Абрамовичем", - заявили канцлер казначейства Рейчел Ривз и министр иностранных дел Дэвид Лэмми.
Министры отметили, что хотя дверь для переговоров останется открытой, они "полностью готовы продолжить это дело через суд, если потребуется, чтобы гарантировать, что люди, страдающие в Украине, смогут воспользоваться этими средствами как можно скорее".
Абрамович приобрел футбольный клуб "Челси" летом 2003 года. После вторжения России в Украину он был отстранен от должности директора из-за санкций и связей с Владимиром Путиным.
Абрамович объявил о продаже "Челси" в начале марта 2022 года и в мае продал футбольный клуб за 5,4 млрд долларов.
Сам Абрамович предложил создать благотворительный фонд, все чистые доходы от сделки которого будут переданы жертвам войны в Украине.
В 2022 году правительство Великобритании выделило около 200 тысяч фунтов стерлингов на финансирование юридических и административных расходов по созданию благотворительной организации и найму экспертов для разработки плана по использованию средств. Было предложено создать новый фонд с планами сосредоточиться на гуманитарных проектах, поддерживающих медицинские, образовательные и приютные программы для украинцев.
Великобритания сотрудничала с Европейской комиссией и правительством Португалии (гражданство которой имеет Абрамович), чтобы обеспечить соблюдение санкций и определить назначение доходов, но этот процесс оказался сложным.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.