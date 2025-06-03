Абрамовича заставят через суд передать для Украины 3,2 млрд долларов от продажи "Челси"

Абрамович, состояние которого, составляет более 8 миллиардов долларов, продал лондонскую команду консорциуму во главе с американским инвестором Тоддом Боэли в мае 2022 года. Это произошло после того, как он попал под санкции Великобритании и ЕС из-за его связей с Владимиром Путиным.

В течение трех лет с тех пор доходы от продажи были заморожены на банковском счете Великобритании и не могут быть перемещены или использованы без лицензии Казначейства.

Правительства Великобритании заявляли, что средства должны быть использованы на гуманитарную помощь Украине, и пытались заключить соглашение с Абрамовичем об использовании денег для этой цели.

Правительство Великобритании сообщило, что не смогло достичь подобного соглашения с Абрамовичем и теперь подаст на него в суд.

"Правительство намерено направить выручку от продажи футбольного клуба "Челси№ на гуманитарные цели в Украине после незаконного полномасштабного вторжения России. Мы глубоко разочарованы тем, что до сих пор не удалось достичь соглашения по этому вопросу с господином Абрамовичем", - заявили канцлер казначейства Рейчел Ривз и министр иностранных дел Дэвид Лэмми.

Министры отметили, что хотя дверь для переговоров останется открытой, они "полностью готовы продолжить это дело через суд, если потребуется, чтобы гарантировать, что люди, страдающие в Украине, смогут воспользоваться этими средствами как можно скорее".