Абрамович продал "Челси" за 4 млрд долларов, - СМИ

Американский консорциум Boehly подписал с Романом Абрамовичем соглашение о покупке футбольного клуба "Челси". По сообщениям британских СМИ, сумма сделки составляет 4 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph .

Перед тем, как американский консорциум бизнесменов Тодда Боли, Хансйорга Висса и Марка Уолтера станет полноправным собственником лондонского футбольного клуба, сделку должны одобрить правительство Великобритании и Английская Премьер-Лига. Роман Абрамович владел "Челси" 19 лет. Российский миллиардер приобрел футбольный клуб в 2003 году у Кена Бейтса за 173 млн долларов.

Напомним, после вторжения России в Украину британское правительство ввело санкции против Абрамовича, заморозило его активы и средства, в том числе под санкции попал "Челси", на который наложены ряд ограничений.

Позже Абрамович обещал, что все деньги от продажи "Челси" передаст в благотворительный фонд, который занимается поддержкой Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.