Абрамович продав "Челсі" за 4 млрд доларів, - ЗМІ

Американський Консорціум Boehly підписав з Романом Абрамовичем угоду про покупку футбольного клубу "Челсі". За повідомленнями британських ЗМІ, сума угоди становить 4 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph .

Перед тим, як американський Консорціум бізнесменів Тодда болю, Хансйорга Вісса і Марка Уолтера стане повноправним власником лондонського футбольного клубу, угоду повинні схвалити уряд Великобританії та англійська Прем'єр-Ліга. Роман Абрамович володів "Челсі" 19 років. Російський мільярдер придбав футбольний клуб у 2003 році у Кена Бейтса за 173 млн доларів.

Нагадаємо, після вторгнення Росії в Україну британський уряд ввів санкції проти Абрамовича, заморозило його активи і кошти, в тому числі під санкції потрапив "Челсі", на який накладено низку обмежень.

Пізніше Абрамович обіцяв, що всі гроші від продажу "Челсі" передасть до благодійного фонду, який займається підтримкою України.

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