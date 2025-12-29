Абрамович судиться за гроші, частину яких мав передати Україні, - The Times

З 2022 року мільярди фунтів стерлінгів Абрамовича були заморожені судами самоврядного острова Джерсі. Гроші є предметом складного судового розгляду після того, як місцевий уряд розпочав розслідування щодо походження цих коштів.

Представники Абрамовича заявили, що 1,4 млрд фунтів стерлінгів з 2,35 млрд, отриманих від продажу "Челсі", не можуть бути виділені благодійному фонду, поки уряд Джерсі не припинить розслідування і судові дії.

До юридичної команди Абрамовича тепер входять лорд Вулфсон Кей Сі, тіньовий генеральний прокурор Палати лордів, та Ерік Гершманн. Останній був старшим юридичним радником глави Білого дому Дональда Трампа під час його першого президентського терміну.

Чотири інші керівні адвокати входять до юридичної команди Абрамовича: Говард Шарп, колишній генеральний прокурор Джерсі; Майя Лестер, старший адвокат з прав людини, яка працювала над багатьма справами про санкції; Річард Ліссак, адвокат з досвідом у фінансових справах; та Ендрю Стаффорд, експерт у міжнародних фінансових справах.

Повідомляється, що Абрамович також домігся судового рішення про компенсацію частини судових витрат коштом уряду Джерсі. Очікувана сума - близько 2,5 млн фунтів.