Абрамович судится за деньги, часть которых должен был передать Украине, - The Times

Российский олигарх Роман Абрамович привлек лучших юристов мира для борьбы с властями острова Джерси, которые заморозили более 5,3 млрд фунтов его активов. Это деньги от продажи футбольного клуба "Челси", часть которых должна была быть передана Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times.
С 2022 года миллиарды фунтов стерлингов Абрамовича были заморожены судами самоуправляемого острова Джерси. Деньги являются предметом сложного судебного разбирательства после того, как местное правительство начало расследование относительно происхождения этих средств.
Представители Абрамовича заявили, что 1,4 млрд фунтов стерлингов из 2,35 млрд, полученных от продажи "Челси", не могут быть выделены благотворительному фонду, пока правительство Джерси не прекратит расследование и судебные действия.
В юридическую команду Абрамовича теперь входят лорд Вулфсон Кей Си, теневой генеральный прокурор Палаты лордов, и Эрик Гершманн. Последний был старшим юридическим советником главы Белого дома Дональда Трампа во время его первого президентского срока.
Четыре другие руководящие адвокаты входят в юридическую команду Абрамовича: Говард Шарп, бывший генеральный прокурор Джерси; Майя Лестер, старший адвокат по правам человека, которая работала над многими делами о санкциях; Ричард Лиссак, адвокат с опытом в финансовых делах; и Эндрю Стаффорд, эксперт в международных финансовых делах.
Сообщается, что Абрамович также добился судебного решения о компенсации части судебных расходов за счет правительства Джерси. Ожидаемая сумма - около 2,5 млн фунтов.
Олигарх РФ Роман Абрамович приобрел футбольный клуб "Челси" летом 2003 года, но в 2022 году, после нападения России на Украину, его отстранили от должности директора из-за санкций и связей с главой Кремля Владимиром Путиным.
Миллиардер объявил о продаже "Челси" в начале марта 2022 года и в мае продал футбольный клуб за 5,4 млрд долларов. Он предложил создать благотворительный фонд, все чистые доходы от которого будут переданы жертвам войны в Украине.
Абрамович получил лицензию от британского правительства на продажу "Челси" при условии, что средства будут потрачены на поддержку жертв войны в Украине.
Сейчас средства от продажи клуба заморожены на банковском счете компании Fordstam Ltd, бывшей материнской структуры "Челси", которая принадлежит Абрамовичу.
Мы писали, что британское правительство хотело заключить соглашение с олигархом об использовании миллиардов за "Челси" на гуманитарную помощь Украине. Позже оно сообщило, что не смогло достичь подобного соглашения с Абрамовичем и теперь подаст на него в суд.
Отметим, что пострадавшие от войны украинцы могут получить менее половины от 3,09 млрд долларов, которые были получены от продажи "Челси".
Еще анонсировалось, что Абрамовичу грозит судебный иск, если он не передаст Украине деньги от продажи футбольного клуба "Челси". Речь идет о 2,5 млрд фунтов стерлингов (3,09 млрд долларов).