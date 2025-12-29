Абрамович судиться за гроші, частину яких мав передати Україні, - The Times
Російський олігарх Роман Абрамович залучив кращих юристів світу для боротьби з владою острова Джерсі, яка заморозила понад 5,3 млрд фунтів його активів. Це гроші від продажу футбольного клубу "Челсі", частина яких мала бути передана Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times.
З 2022 року мільярди фунтів стерлінгів Абрамовича були заморожені судами самоврядного острова Джерсі. Гроші є предметом складного судового розгляду після того, як місцевий уряд розпочав розслідування щодо походження цих коштів.
Представники Абрамовича заявили, що 1,4 млрд фунтів стерлінгів з 2,35 млрд, отриманих від продажу "Челсі", не можуть бути виділені благодійному фонду, поки уряд Джерсі не припинить розслідування і судові дії.
До юридичної команди Абрамовича тепер входять лорд Вулфсон Кей Сі, тіньовий генеральний прокурор Палати лордів, та Ерік Гершманн. Останній був старшим юридичним радником глави Білого дому Дональда Трампа під час його першого президентського терміну.
Чотири інші керівні адвокати входять до юридичної команди Абрамовича: Говард Шарп, колишній генеральний прокурор Джерсі; Майя Лестер, старший адвокат з прав людини, яка працювала над багатьма справами про санкції; Річард Ліссак, адвокат з досвідом у фінансових справах; та Ендрю Стаффорд, експерт у міжнародних фінансових справах.
Повідомляється, що Абрамович також домігся судового рішення про компенсацію частини судових витрат коштом уряду Джерсі. Очікувана сума - близько 2,5 млн фунтів.
Підсанкційний Абрамович, продаж "Челсі" та Україна
Олігарх РФ Роман Абрамович придбав футбольний клуб "Челсі" влітку 2003 року, але у 2022 році, після нападу Росії на Україну, його відсторонили від посади директора через санкції та зв'язки з главою Кремля Володимиром Путіним.
Мільярдер оголосив про продаж "Челсі" на початку березня 2022 року і в травні продав футбольний клуб за 5,4 млрд доларів. Він запропонував створити благодійний фонд, усі чисті доходи від якого будуть передані жертвам війни в Україні.
Абрамович отримав ліцензію від британського уряду на продаж "Челсі" за умови, що кошти будуть витрачені на підтримку жертв війни в Україні.
Наразі кошти від продажу клубу заморожені на банківському рахунку компанії Fordstam Ltd, колишньої материнської структури "Челсі", яка належить Абрамовичу.
Ми писали, що британський уряд хотів укласти угоду з олігархом про використання мільярдів за "Челсі" на гуманітарну допомогу Україні. Пізніше він повідомив, що не зміг досягти подібної угоди з Абрамовичем і тепер подасть на нього до суду.
Зазначимо, що постраждалі від війни українці можуть отримати менш ніж половину від 3,09 млрд доларів, які були отримані від продажу "Челсі".
Ще анонсувалось, що Абрамовичу загрожує судовий позов, якщо він не передасть Україні гроші від продажу футбольного клубу "Челсі". Йдеться про 2,5 млрд фунтів стерлінгів (3,09 млрд доларів).