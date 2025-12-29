Абрамович судится за деньги, часть которых должен был передать Украине, - The Times

Российский олигарх Роман Абрамович привлек лучших юристов мира для борьбы с властями острова Джерси, которые заморозили более 5,3 млрд фунтов его активов. Это деньги от продажи футбольного клуба "Челси", часть которых должна была быть передана Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times .

С 2022 года миллиарды фунтов стерлингов Абрамовича были заморожены судами самоуправляемого острова Джерси. Деньги являются предметом сложного судебного разбирательства после того, как местное правительство начало расследование относительно происхождения этих средств.

Представители Абрамовича заявили, что 1,4 млрд фунтов стерлингов из 2,35 млрд, полученных от продажи "Челси", не могут быть выделены благотворительному фонду, пока правительство Джерси не прекратит расследование и судебные действия.

В юридическую команду Абрамовича теперь входят лорд Вулфсон Кей Си, теневой генеральный прокурор Палаты лордов, и Эрик Гершманн. Последний был старшим юридическим советником главы Белого дома Дональда Трампа во время его первого президентского срока.

Четыре другие руководящие адвокаты входят в юридическую команду Абрамовича: Говард Шарп, бывший генеральный прокурор Джерси; Майя Лестер, старший адвокат по правам человека, которая работала над многими делами о санкциях; Ричард Лиссак, адвокат с опытом в финансовых делах; и Эндрю Стаффорд, эксперт в международных финансовых делах.

Сообщается, что Абрамович также добился судебного решения о компенсации части судебных расходов за счет правительства Джерси. Ожидаемая сумма - около 2,5 млн фунтов.