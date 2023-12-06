Абрамович за допомогою своїх дітей обходив санкції через Литву. У Вільнюсі відреагували

Зазначається, що діти олігарха Аркадій і Анна отримали громадянство Литви. Син Абрамовича отримав його за 2 дні до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Видання не знайшло будь-яких активів дітей олігарха в Литві. Однак литовські паспорти Аркадія та Анни використовувалися для операцій, які зазвичай розглядаються як спроба обійти санкції.

Ще в січні цього року повідомлялося, що Роман Абрамович за три тижні до початку вторгнення армії РФ до України переписав на своїх сімох дітей активи пов'язаних із ним трастів на суму щонайменше 4 млрд доларів.

Абрамович переписав на дітей яхту

Діти Абрамовича стали власниками суперяхти Eclipse з дев'ятьма палубами і двома вертолітними майданчиками. 163-метрове судно, яке тривалий час належало Абрамовичу, зараз належить Europa Trust.

Документи показують, що Абрамович був виключений з числа бенефіціарів трасту і був замінений його дітьми. Видання пише, що реорганізація трастів може ускладнити зусилля щодо забезпечення дотримання санкцій проти олігарха і потенційно зірвати спроби заморозити активи, що належали йому.

Реакція уряду Литви

Білотайте повідомила, що МВС Литви перевірить усіх росіян, які перебувають під санкціями, на предмет наявності громадянства країни.

"Доручила Міграційному департаменту переглянути весь список осіб, які піддаються санкціям, і оцінити, скільки з них та їхніх близьких отримали громадянство Литовської Республіки", - заявила вона.

Також вона повідомила, що в Литві розробляють поправки до закону, який дасть змогу позбавляти литовського громадянства осіб, які отримали його за походженням.

Абрамович та його роль у війні проти України

Романа Абрамовича вважають близьким до Путіна олігархом, хоча він сам спростовує ці заяви. Уряди Великої Британії та ЄС назвали Абрамовича прокремлівським олігархом і в березні 2022 року запровадили проти нього санкції.

Додамо, що російський олігарх володів британським футбольний клуб "Челсі" з 2003 року. Після вторгнення Росії в Україну його усунули з посади директора через санкції і зв'язки з диктатором Путіним.

Абрамович оголосив про продаж "Челсі" на початку березня 2022 року та зазначив, що вилучені кошти підуть у фонд допомоги Україні. У травні російський олігарх продав футбольний клуб за 5,4 млрд доларів, але кошти досі не надійшли до фонду.

Нагадаємо, що Абрамович став неофіційним посередником у мирних переговорах між Росією та Україною на початку повномасштабного вторгнення. Тоді переговори проходили у Туреччині.