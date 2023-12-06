Абрамович с помощью своих детей обходил санкции через Литву. В Вильнюсе отреагировали

Отмечается, что дети олигарха Аркадий и Анна получили гражданство Литвы. Сын Абрамовича получил его за 2 дня до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Издание не нашло каких-либо активов детей олигарха в Литве. Однако литовские паспорта Аркадия и Анны использовались для операций, которые обычно рассматриваются как попытка обойти санкции.

Еще в январе этого года сообщалось, что Роман Абрамович за три недели до начала вторжения армии РФ в Украину переписал на своих семерых детей активы связанных с ним трастов на сумму не менее 4 млрд долларов.

Абрамович переписал на детей яхту

Дети Абрамовича стали владельцами суперяхты Eclipse с девятью палубами и двумя вертолетными площадками. 163-метровое судно, которое долгое время принадлежало Абрамовичу, сейчас принадлежит Europa Trust.

Документы показывают, что Абрамович был исключен из числа бенефициаров траста и был заменен его детьми. Издание пишет, что реорганизация трастов может осложнить усилия по обеспечению соблюдения санкций против олигарха и потенциально сорвать попытки заморозить принадлежавшие ему активы.

Реакция правительства Литвы

Билотайте сообщила, что МВД Литвы проверит всех россиян, находящихся под санкциями, на предмет наличия гражданства страны.

"Поручила Миграционному департаменту пересмотреть весь список лиц, которые подвергаются санкциям, и оценить, сколько из них и их близких получили гражданство Литовской Республики", - заявила она.

Также она сообщила, что в Литве разрабатывают поправки к закону, который позволит лишать литовского гражданства лиц, получивших его по происхождению.

Абрамович и его роль в войне против Украины

Роман Абрамович считается близким к Путину олигархом, хотя он сам опровергает эти заявления. Правительства Великобритании и ЕС назвали Абрамовича прокремлевским олигархом и в марте 2022 года ввели против него санкции.

Добавим, что российский олигарх владел британским футбольным клубом "Челси" с 2003 года. После вторжения России в Украину он был отстранен от должности директора из-за санкций и связей с диктатором Путиным.

Абрамович объявил о продаже "Челси" в начале марта 2022 и отметил, что изъятые средства пойдут в фонд помощи Украине. В мае российский олигарх продал футбольный клуб за 5,4 млрд долларов, но средства до сих пор не поступили в фонд.

Напомним, что Абрамович стал неофициальным посредником в мирных переговорах между Россией и Украиной в начале полномасштабного вторжения. Тогда переговоры проходили в Турции.