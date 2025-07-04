"Або угода, або тарифи": Трамп погрожує запровадити односторонні мита з 9 липня

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація вже з п’ятниці може почати надсилати торговельним партнерам листи з повідомленням про запровадження односторонніх тарифних ставок.

Це станеться напередодні крайнього терміну переговорів, який завершується 9 липня.

"Ми, ймовірно, почнемо розсилати листи вже завтра - можливо, по 10 на день різним країнам, повідомляючи їм, скільки їм доведеться платити за право торгувати зі США", - заявив Трамп журналістам перед вильотом з Вашингтона до Айови.

Зазначимо, ще у квітні Трамп анонсував підвищення так званих "взаємних" тарифів, але дав торговельним партнерам 90 днів для переговорів, призупинивши дію тарифів на цей час і встановивши ставку у 10%.

На сьогодні адміністрації Трампа вже вдалося домовитися з Великою Британією та В'єтнамом, а також досягти тимчасового перемир’я з Китаєм, що дозволило пом’якшити митні обмеження між двома найбільшими економіками світу.

Водночас переговори з іншими ключовими торговельними партнерами тривають. Зокрема, з Японією, Південною Кореєю та Європейським Союзом ще немає остаточних угод.

Також Трамп висловився оптимістично щодо перспектив угоди з Індією, а от щодо Японії був критичним, назвавши її "складним партнером" і заявивши, що Токіо може бути змушене платити 30-35% або навіть інші ставки, визначені США.

На питання про можливість продовження строку для переговорів, Трамп чітко відповів, що такого варіанту наразі не розглядає.

Таким чином, торговельні партнери США опинилися під дуже сильним тиском.