Трамп заявив про торговельну угоду з В'єтнамом
Президент США Дональд Трамп заявив, що його країна підписала торгівельну угоду з В'єтнамом.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Трамп написав у Truth Social.
"Я щойно уклав торговельну угоду з В'єтнамом. Деталі будуть пізніше", - написав Трамп.
Оновлено о 18:25
Трамп зробив ще один допис щодо угоди США та В'єтнаму. Зокрема, він розповів, що В'єтнам буде платити США мито в розмірі 20% на всі товари, що ввозяться в Штати, при цьому американські товари будуть експортуватися до В'єтнаму з нульовим митом.
"За умовами В'єтнам буде платити Сполученим Штатам 20% мита на будь-які товари, що відправляються на нашу територію, і 40% мита на будь-яку перевалку. Натомість В'єтнам зробить те, чого він ніколи не робив раніше: надасть США повний доступ до своїх ринків для торгівлі... Ми зможемо продавати нашу продукцію у В'єтнамі за нульовим митом", – написав він у Truth.
Відносини США та В'єтнаму
2 квітня Трамп запровадив мита для В'єтнаму в розмірі 46%.
Згодом стало відомо, що Трамп говорив генеральним секретарем Комуністичної партії та президентом В'єтнаму То Ламом. Зокрема, мова йшла і про запроваджені мита. Тоді Трамп заявляв, що Ханой хоче знизити свої торгівельні тарифи до нуля в обмін на економічну угоду з США.
Згідно з даними Головного митного управління В'єтнаму, у 2024 році обсяг торгівлі між В'єтнамом і США перевищив 132 мільярди доларів. В'єтнам посів восьме місце серед найбільших торгових партнерів Сполучених Штатів в регіоні АСЕАН. Водночас США залишаються другим найбільшим торговим партнером В'єтнаму загалом і найбільшим імпортером в'єтнамської продукції. До основного експорту В'єтнаму до США входять взуття, меблі та автомобілі.
Масштабні мита США
Варто нагадати, що ще на початку квітня Трамп заявив про запровадження взаємних мит на імпорт, що може суттєво вплинути на світові ринки та ціни. До митного списку потрапили більшість країн світу. Найбільше дісталося Китаю, оскільки проти цієї країни введено тариф у розмірі 34%. Водночас у списку немає Росії та Білорусі, але є Україна.
Детальніше про те, як будуть працювати мита США і як це вдарить по цінах в Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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