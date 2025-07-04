"Или сделка, или тарифы": Трамп угрожает ввести односторонние пошлины с 9 июля

В Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп готов в любой момент перейти от дипломатии к односторонним решениям по тарифам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вloomberg.
Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация уже с пятницы может начать отправлять торговым партнерам письма с уведомлением о введении односторонних тарифных ставок.
Это произойдет накануне крайнего срока переговоров, который завершается 9 июля.
"Мы, вероятно, начнем рассылать письма уже завтра - возможно, по 10 в день разным странам, сообщая им, сколько им придется платить за право торговать с США", - заявил Трамп журналистам перед вылетом из Вашингтона в Айову.
Отметим, еще в апреле Трамп анонсировал повышение так называемых "взаимных" тарифов, но дал торговым партнерам 90 дней для переговоров, приостановив действие тарифов на это время и установив ставку в 10%.
На сегодня администрации Трампа уже удалось договориться с Великобританией и Вьетнамом, а также достичь временного перемирия с Китаем, что позволило смягчить таможенные ограничения между двумя крупнейшими экономиками мира.
В то же время переговоры с другими ключевыми торговыми партнерами продолжаются. В частности, с Японией, Южной Кореей и Европейским Союзом еще нет окончательных соглашений.
Также Трамп высказался оптимистично относительно перспектив соглашения с Индией, а вот по Японии был критическим, назвав ее "сложным партнером" и заявив, что Токио может быть вынуждено платить 30-35% или даже другие ставки, определенные США.
На вопрос о возможности продления срока для переговоров, Трамп четко ответил, что такого варианта пока не рассматривает.
Таким образом, торговые партнеры США оказались под очень сильным давлением.
Напомним, 2 июля Дональд Трамп сообщил о достижении договоренности с Вьетнамом, по которой США планируют ввести 20% пошлину на товары, непосредственно экспортируемые из Вьетнама, и 40% - на продукцию, которая, по оценке США, фактически переправляется через страну из Китая или других государств.
Хотя эти ставки ниже ранее объявленной пошлины в 46%, они все же существенно превышают временную ставку в 10%, действовавшую во время переговоров.
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