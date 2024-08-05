Або Telegram вступає в діалог з Україною, або його треба закривати, як "Вконтакте", - Потураєв

"Ресурсів немає на регуляцію. І не буде. І можливості немає і не буде, бо це не в нашій юрисдикції. Це стосується будь-яких соцмереж. Що буде, якщо ми ніяк не будемо звертати уваги на ці загрози - не буде України. Тому що ні про яку інформаційну гігієну ми говорити не можемо", - зауважив посадовець.

На його думку, єдиною реакцією, враховуючи відсутність ресурсів та можливостей регуляції Telegram в України, є його відключення подібно до російських соцмереж "Вконтакте" та "Одноклассники".

Як зауважив Потураєв, Україна має відповідні технічні можливості для припинення роботи застосунку (на території України - ред.).

Використання Telegram органами влади

Стосовно використання месенджера Telegram органами влади, Потураєв наголосив, що це проблема, яка буде дорого всім коштувати, "і тим хто цим користується, в першу чергу".

"Коли у тебе 80% населення користується немодерованою соцмережею, причому принципово немодерованою, керівництво якої не вступає в комунікацією з твоєю державою, по якій достатньо доказів, що вона залишається афілійованою з Росією, під впливом російських спецслужб, це велика помилка, яка, повторю, буде дорого коштувати", - сказав він.

Посадовець бачить розв'язання проблеми у написанні законопроєкту, суть якого буде в тому, що "або мережі чи платформи встановлюють діалог з українською державою, або держава їх просто закриває".