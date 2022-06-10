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Абитуриенты с оккупированных территорий смогут поступить в украинские вузы: как это сделать

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Украина, Пятница 10 июня 2022 18:24
Абитуриенты с оккупированных территорий смогут поступить в украинские вузы: как это сделать Фото: абитуриенты с оккупированных территорий смогут поступить в вузы (facebook.com/ntuu.kpi)
Автор: Наталья Юрченко

Абитуриенты с временно оккупированных территорий смогут поступить в украинские высшие учебные заведения. Для них разработали упрощенную систему поступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой министра образования и науки Сергея Шкарлета в Telegram.

Он отметил, что выпускники с захваченных территорий и зон боевых действий должны иметь возможность принять участие в Национальном мультимедийном тесте. Для этого вступительные испытания будут проводиться в три сессии: июле, августе и сентябре.

Для тех, кто не сможет выехать на подконтрольную территорию, упростят процедуру поступления. В частности, абитуриенты, рассчитывающие на бюджетное место, смогут сдать вступительные экзамены в форме онлайн-собеседования или творческого конкурса. Для тех, кто будет поступать на контракт, достаточно лишь мотивационного письма.

После этого выпускники с временно оккупированных территорий смогут поступить по специальной квоте (квота-2).

Ранее мы сообщали, что с 10 до 20 июня продолжается дополнительная регистрация для участия в Национальном мультипредметном тесте.

Также школьникам разрешили пройти демонстрационный вариант вступительного теста.

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