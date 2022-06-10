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Абітурієнти з окупованих територій зможуть вступити до українських ВНЗ: як це зробити

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Україна, П'ятниця 10 червня 2022 18:24
Абітурієнти з окупованих територій зможуть вступити до українських ВНЗ: як це зробити Фото: абітурієнти з окупованих територій зможуть вступити до ВНЗ (facebook.com/ntuu.kpi)
Автор: Наталія Юрченко

Абітурієнти з тимчасово окупованих територій матимуть змогу вступити до українських вищих навчальних закладів. Для них розробили спрощену систему вступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням міністра освіти і науки Сергія Шкарлета в Telegram.

Він зазначив, що випускники з захоплених територій та зон бойових дій повинні мати можливість взяти участь у Національному мультимедійному тесті. Для цього вступні випробування будуть проводитись у три сесії: липні, серпні та вересні.

Для тих, хто не зможе виїхати на підконтрольну територію, спростять процедуру вступу. Зокрема, абітурієнти, що розраховують на бюджетне місце, зможуть скласти вступні іспити у формі онлайн-співбесіди чи творчого конкурсу. Для тих, хто вступатиме на контракт, досить лише мотиваційного листа.

Після цього випускники з тимчасово окупованих територій зможуть вступити за спеціальною квотою (квота-2).

Раніше ми повідомляли, що з 10 до 20 червня триває додаткова реєстрація для участі у Національному мультипредметному тесті.

Також школярам дозволили пройти демонстраційний варіант вступного тесту.

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