Зеленський підписав закон про проведення НМТ-2025 в Україні: які правила будуть

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо проведення національного мультипредметного тесту (НМТ) у 2025 році. НМТ включатиме тести з чотирьох предметів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на закон №12053.
У 2025 році абітурієнти складатимуть три обов'язкові дисципліни:
Ще один предмет буде на вибір, серед запропонованих дисциплін: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія чи українська література. Це дає студентам можливість вибрати предмет, що найбільше відповідає їх спеціальності або інтересам.
Крім того, згідно із законом, у 2025 році випускники шкіл звільняються від проходження державної підсумкової атестації.
НМТ - це аналог зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), який використовується в Україні для вступу до вишів. Формат НМТ було розроблено у зв'язку з воєнними діями на території України. Його мета - забезпечити доступ до освіти та вступний процес навіть в умовах надзвичайної ситуації. НМТ допомагає уникнути масових скупчень абітурієнтів та скоротити час проведення іспитів.
Нагадаємо, раніше ми писали, що НМТ з історії України у 2025 році планують розширити. У тесті з'являться завдання з історії Русі-України.
Також ми писали, що на сайті Кабміну зареєстрували петицію із пропозицією скасувати НМТ-2025 для спортсменів. Автор пропонує дозволити таким абітурієнтам вступати на спортивні та творчі спеціальності на основі творчих конкурсів, мотиваційного листа та результатів повної загальної середньої освіти.