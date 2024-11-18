Зеленський підписав закон про проведення НМТ-2025 в Україні: які правила будуть

Структура тестування

У 2025 році абітурієнти складатимуть три обов'язкові дисципліни:

українська мова,

математика,

історія України.

Ще один предмет буде на вибір, серед запропонованих дисциплін: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія чи українська література. Це дає студентам можливість вибрати предмет, що найбільше відповідає їх спеціальності або інтересам.

Крім того, згідно із законом, у 2025 році випускники шкіл звільняються від проходження державної підсумкової атестації.

НМТ

НМТ - це аналог зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), який використовується в Україні для вступу до вишів. Формат НМТ було розроблено у зв'язку з воєнними діями на території України. Його мета - забезпечити доступ до освіти та вступний процес навіть в умовах надзвичайної ситуації. НМТ допомагає уникнути масових скупчень абітурієнтів та скоротити час проведення іспитів.