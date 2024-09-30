Українці просять скасувати НМТ-2025 для спортсменів: які аргументи

В Україні пропонують скасувати незалежне оцінювання для вступу у вищі навчальні заклади на спортивні та творчі спеціальності. Це стосується учнів, які посилено займалися за спортивним чи творчим напрямом.

Про це РБК-Україна повідомляє з посиланням на петицію на порталі Кабінету міністрів.

Чому пропонують скасувати НМТ

Авторка петиції Еліна Вишневська пропонує скасувати НМТ у 2025 році для вступу у вищі навчальні заклади на спортивні та творчі спеціальності. Вона пояснює це тим, що учні-спортсмени вже з першого класу відвідують виснажливі тренування.

Через це діти, які посилено займалися спортом чи творчим розвитком, не мали такого дозвілля, як їхні ровесники. Зокрема, вони не мали часу спілкуватися з друзями, відвідувати розважальні заходи, ходити в гості до однокласників, відвідувати екскурсії та вечірки, грати в мобільні чи комп'ютерні ігри, ходити в кафе, в парки.

"Учні-спортсмени тренувалися, розвивали свій вид спорту, здобували медалі, кубки та звання ціною втрати всього вище переліченого, своєю працею, наснагою та палким бажанням розвивати різні види спорту, напрямки мистецтва і тим самим прославляти Україну на міжнародній світовій арені", - зазначає авторка петиції.

Тому вона пропонує для вступу у вищі навчальні заклади на спортивні та творчі спеціальності складати творчий конкурс, мотиваційний лист та подавати результати закінчення повної загальної середньої освіти.

До кінця збору підписів залишилося 80 днів. Наразі петиція зібрала 10 підписів із необхідних 25 000.

НМТ в Україні

На тлі повномасштабного вторгнення Верховна Рада 24 березня 2022 року схвалила законопроект №7132, яким скасувала складання державної підсумкової атестації (ДПА), зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО), єдиного вступного іспиту та єдиного професійного вступного іспиту. Натомість був запроваджений запроваджений національний мультипредметний тест (НМТ).

У 2022, 2023 і 2024 роках випускники шкіл складали НМТ для вступу на бакалаврат для здобуття вищої освіти в Україні.