Зеленский подписал закон о проведении НМТ-2025 в Украине: какие правила будут

Структура тестирования

В 2025 году абитуриенты будут сдавать три обязательные дисциплины:

украинский язык,

математика,

история Украины.

Еще один предмет будет на выбор, среди предложенных дисциплин: иностранный язык, биология, география, физика, химия или украинская литература. Это дает студентам возможность выбрать предмет, наиболее соответствующий их специальности или интересам.

Кроме того, согласно закону, в 2025 году выпускники школ освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации.

НМТ

НМТ - это аналог внешнего независимого оценивания (ВНО), который используется в Украине для поступления в вузы. Формат НМТ был разработан в связи с военными действиями на территории Украины. Его цель - обеспечить доступ к образованию и вступительный процесс даже в условиях чрезвычайной ситуации. НМТ помогает избежать массовых скоплений абитуриентов и сократить время проведения экзаменов.